Москвичам рассказали, когда закончится "автомобильная зима"

Автомобилистам в Москве и Подмосковье стоит приготовиться к смене резины. Об этом рассказал в четверг, 20 марта, метеоролог Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт в своем Telegram-канале, "автомобильная зима" в столичном регионе подойдет к концу уже 25 марта, когда среднесуточная температура установится на отметке пять градусов выше нуля.

Обычно это происходит в Москве лишь 8 апреля, однако в этом году "автомобильная весна" наступает на две недели раньше положенного срока.

При этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что уже с 24 марта в Москве ощутимо потеплеет — днем воздух будет прогреваться до 11 градусов, а по ночам обойдется без отрицательных температур. Существенных осадков при этом также не ожидается, сообщает "Москва 24".

Россиян между тем уже интересует погода предстоящим летом, но эксперты крайне аккуратны в прогнозах. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Однако еще рано говорить о погоде с июня по август.