Видеоигры, мода и кино: в столице стартует цикл встреч для представителей креативных индустрий

Дизайнеры, издатели, разработчики видеоигр и создатели кино смогут принять участие в лекциях, мастер-классах и дискуссиях, на которых обсудят ключевые тенденции разных инду-стрий, найдут новых партнеров и обменяются опытом, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В апреле планируется конференция, посвященная сувенирной продукции в музеях. Эксперты и производители обсудят создание брендированных товаров и спрос на них среди посетителей.

А в начале лета для издателей, редакторов, литературных агентов и специалистов по лицензированию проведут деловые сессии, посвященные развитию книжных рынков в разных странах. Эксперты расскажут о государственных мерах поддержки и интересах читателей. Кроме этого, запланированы бизнес-встречи, на которых обсудят вопросы приобретения и передачи прав на публикацию произведений.

Ранее в столице стартовал конкурс передовых разработок "Новатор Москвы". Соревнование помогает выбрать лучшие решения и инновационные идеи для развития экономики и инфраструктуры города. Заявки принимают от учёных, предпринимателей и изобретателей. Участвовать можно индивидуально или в командах до пяти человек. Конкурс проводится в трёх номинациях, в каждой из которых по 6 направлений: строительство, промышленность, медицина, транспорт, а также общественные проекты и экология. Эксперты отберут 36 победителей и призёров. Сбор заявок проводится на сайте Московского инновационного кластера до 5 мая.