Предводитель киевского режима Владимир Зеленский попытался выдать желаемое за действительное, говоря о нынешней жизни в Крыму, однако прокололся.

Зеленский заявил, будто на Крымском полуострове якобы "уже 11 лет нет туризма". Однако Минтуризма Крыма разоблачило обман: в 2024 году российский регион посетили с туристическими целями свыше 6 миллионов человек, годом ранее приезжало более 5 миллионов, сообщает RT.

Крым вновь активно готовится к туристическому сезону — туроператоры уже в феврале фиксировали кратный рост спроса. Полуостров становится доступнее, в регионе уже началась реализация проекта развития инклюзивного туризма. Все меньше ограничений и для домашних питомцев.

А вот Яну Липавскому, возглавляющему МИД Чехии и уверявшему, что собирается провести отпуск в Крыму, когда он вернется к Украине, реализовать свою мечту не удастся. С этим согласен бывший президент Франции Николя Саркози — он назвал несбыточными мечтами заявления отдельных представителей киевского режима о скором возвращении Крыма в состав Украины.