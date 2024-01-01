Праздник Стриженовой оказался омрачен печальным событием

Сегодня, 20 марта, свой день рождения отмечает Екатерина Стриженова. Известной ведущей и актрисе исполнилось 56 лет. Однако праздник именинницы оказался омрачен печальным событием. О том, что случилось, сообщила сама Екатерина Стриженова в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня мой день рождения совпал с сороковым днем ухода моего тестя Олега Александровича Стриженова. Весь день вспоминаем наших родителей и благодарим за жизнь! Спасибо всем за поздравления и добрые слова", - написала актриса.

Олег Стриженов умер 9 февраля. Актеру было 95 лет. Напомним, народного артиста СССР госпитализировали 20 декабря 2024 года с высоким давлением. Уже в клинике у него случился инсульт. 9 февраля 2025 года Олега Александровича не стало.

Отпевание актера прошло 12 февраля в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Гражданской панихиды не было, так перед смертью решил сам Стриженов. Похоронили легенду советского кино на аллее звезд на Троекуровском кладбище.