В России отказались поднять возраст молодежи до 40 лет

Вопрос о повышении молодежного возраста в России не поднимался ни на законодательном, ни на исполнительном уровне. Об этом в четверг, 20 марта, рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

Как написал Гуров в своем Telegram-канале, "действительно, вопрос повышения границ молодежного возраста витает в воздухе не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня". Однако в реальности это не обсуждается.

Этот комментарий последовал в ответ на высказывание члена Комиссии Госсовета по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет.

Глава Росмолодежи отметил, что если и говорить об этом, то лишь для повышения доступности мер поддержки, адресованных молодым россиянам "и никак иначе".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что именно молодые люди будут определять будущее России. Глава кабмина Михаил Мишустин с учетом этого подчеркнул, что необходимы проекты, которые "позволят им определиться с будущей профессией, откроют новые возможности служить своей стране, в том числе и в волонтерских общественных организациях".

Вопросы сохранения психологического и физического здоровья детей и молодежи обсудили участники координационного совета РАН и Российской академии образования, который состоялся в Москве. Эксперты убеждены, что мониторинг в этой сфере должен быть постоянным.