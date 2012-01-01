Симоньян молится за находящегося в коме Кеосаяна

Маргарита Симоньян молится за здоровье своего мужа, продюсера, режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем официальном телеграм-канале известная журналистка опубликовала молитву, в котором упоминает его имя.

"Каждый день читаю эту молитву, и утром, и перед сном, и когда прихожу к нему", - призналась Симоньян.

В комментариях, которых уже около 900, многочисленные подписчики как могут поддерживают журналистку. Они верят, что любящая жена и близкие отмолят Тиграна Кеосаяна.

Напомним, в начале года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом сообщила его жена Маргарита Симоньян. Она рассказала, что у Кеосаяна проблемы с сердцем.

Маргарита и Тигран вместе с 2012 года, однако лишь десять лет спустя официально оформили отношения. В 2013 году Симоньян родила Кеосаяну дочь Марьяну, а в 2014-м - сына Баграта. А еще пять лет спустя у Маргариты родилась вторая дочь Маро.