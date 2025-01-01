Кабмин утвердил правила выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Федеральное правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы, которое отмечается в мае 2025 года.

Согласно постановлению кабмина, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты полагаются ветеранам и труженикам тыла из числа граждан России, проживающим как в нашей стране, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей полагается по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и несколько других категорий ветеранов получат по 55 тысяч рублей.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что ветеранам Великой Отечественной войны не нужно подавать никаких заявлений на получение выплаты или собирать документы, подтверждающие право на нее — власти все сделают в беззаявительном порядке.

Президент России Владимир Путин поручил региональным и муниципальным властям в ближайшее время встретиться со всеми героями Великой Отечественной и узнать, что им требуется, поскольку "наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной".