Два мира – два кефира. Попытка изолировать русский мир обернулась полным крахом. Слишком большой, слишком привлекательный. От великой культуры до простых русских продуктов.

Обитатели американского сектора Тик-Тока внезапно открыли для себя… наш кефир! Напиток – бомба. 50 тысяч человек нахваливают его на разные лады. Понятно, что тут русская пропаганда развернулась в полной мере, и наши традиционные ценности. Взрослые рекомендуют кефир подрастающему поколению: от него растут мышцы, налаживается пищеварение и нормализуется уровень сахара в крови.

Всё это - не только про русский мир. Это про мир нормальных людей. Где гендерное разнообразие кажется идиотской шуткой, где женщинам принято дарить цветы на 8 марта. Мир, вывернутый наизнанку, Россию всегда видел в кривом зеркале. Огромный, манящий, прекрасный русский мир пугает мир ущербных, корыстных и агрессивных. Им вот так надо показывать Россию:

Разного рода глобалисты, либералы, переодевающие мальчиков в девочек и пугающие простых людей русским медведем, натолкнувшись на русский мир, иногда и сами понимают, что изолировать можно только самих себя. А простые люди в этом мире с удивлением открывают для себя русскую красоту, не только кефир. Видео с хэштегом Russian beauty гуляет по сети.

Красота, как было сказано в России, мир спасёт. А кто против русского мира - у того в действительности всё не так, как на самом деле.