Лиза Боярская сообщила о болезни: "Ну просто невозможно"

На днях актриса Елизавета Боярская блистала на премьере нового многосерийного фильма "Опасная близость", в котором сыграла главную женскую роль. Перед многочисленной прессой артистка блистала в эффектном наряде, изюминкой которого стал корсет. Волосы Елизавета распустила и убрала в гладкую прическу. Боярская позировала фотографам и отвечала на вопросы журналистов.

А теперь выяснилось, что актриса борется с болезнью. Причем сама ли она заболела или кто-то из ее близких, неизвестно. Елизавета Боярская опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлела множество самых разных лекарственных средств. Там есть все, начиная от травяных сборов и заканчивая перцовым пластырем.

"Как же надоели эти вирусы! Ну просто невозможно", - написала явно расстроенная Боярская.

В Сети многочисленные поклонники шлют слова поддержки популярной актрисе и желают ей (если все же именно она болеет) скорейшего выздоровления.

К слову, ранее столичный Депздрав сообщил, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. Однако в целом Россия пока продолжает переживать пик заболеваемости ОРВИ и гриппом: медики фиксируют 1,1 млн случаев в неделю.