Швеция начала готовить элитный спецназ к войне с Россией

Шведские власти решили подготовиться к вероятному столкновению с Россией в Арктике — для этого скандинавское государство начало тренировать элитные подразделения спецназа.

Как пишет The Wall Street Journal, Стокгольм "обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики", поскольку не исключает риски конфронтации с Россией в этом регионе.

Источники издания отмечают, что в Европе опасаются преимущества России в Арктике за счет перезапуска военных баз советских времен. При этом Швеция готовится как действовать самостоятельно, так и оказать поддержку армиям Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории.

Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов выразил убежденность нашей страны в том, что Арктика должна получить статус зоны, свободной от конфликтного потенциала. Дипломат подчеркнул, что "в нормальном мире это должно быть именно так".

При этом российские власти продолжают реализовывать комплекс мер, направленный на упрочение лидерства России в Арктике. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что наша страна намерена обеспечить надежную круглогодичную навигацию в регионе и активнее расширять свой ледокольный флот, в том числе атомный.