Частичное прекращение огня по результатам телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, является шагом назад. Такое заявление сделал в четверг, 20 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как отмечают украинские средства массовой информации, Зеленский критически высказался о результатах общения Путина и Трампа, отметив, что "снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня".

Зеленский заявил, что "мы готовы лучше шаги вперед делать", однако если стратегия, выбранная Соединенными Штатами, требует делать шаги назад, то Киеву придется с этим согласиться.

Многие отмечают, что киевский режим делает все возможное, чтобы частичное прекращение огня между Россией и Украиной было сорвано, так и не начавшись. Очередным подтверждением недоговороспособности Зеленского стала новая атака украинских беспилотников на российские регионы.

Между тем специальный посланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что полного прекращения огня в конфликте России и Украины можно было бы добиться за пару недель.