Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и отваги российских бойцов в ходе СВО. Старший лейтенант Арман Гусманов, командир экипажа танка, в ходе ведения боевых действий уничтожил более 20 украинских неонацистов. Во время атаки дрона-камикадзе машина получила повреждения. Проявляя храбрость, Арман израсходовал боекомплект, устранил неполадки и вывел танк в район эвакуации. Враг понёс значительные потери и отступил.

Рядовой Григорий Левченко в составе инженерно-саперной группы минировал десантно- и танко-опасные направления и участки. Рискуя жизнью, наши военнослужащие в течение трёх суток вели работы под артобстрелами и атаками вражеских беспилотников, но смогли установить большое количество мин различного класса, лишив украинские бронегруппы и мотопехоту возможности продвинуться к нашим позициям.