Этой ночью российские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по тылам ВСУ. По некоторым данным, взрывы прогремели в Киеве, в Одесской и Сумской областях.

Как неоднократно отмечали в Минобороны, поражение военных объектов неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. Наши войска продолжают наступление на ключевых направлениях в зоне СВО.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы мотострелков Южной группировки в районе Дзержинска в ДНР. Наши военные сбили украинский гексакоптер "Баба Яга" и уничтожили бронемашину ВСУ.

А в районе Григоровки разведчики точными сбросами с квадрокоптеров и ударами с дронов ликвидировали три пункта управления БПЛА. Поражён личный состав противника.

На одном из направлений СВО в Харьковской области военные инженеры группировки "Запад" дистанционно заминировали тыловой район врага с помощью системы "Земледелие". Работали ночью. В результате ротация противника сорвана.