Силы ПВО сбили за ночь более 40 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение ночи сбито 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что по четыре дрона ВСУ уничтожили средства ПВО над территорией Ростовской и Курской областей. Один беспилотный летательный аппарат сбит над Белгородской областью. Основная масса беспилотников – 34 аппарата – перехвачена над территорией Волгоградской области,

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки беспилотников ВСУ. По его данным, дроны пытались повредить объекты в Калачевском районе, но были перехвачены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Обломки одного аппарата незначительно повредили хозяйственные постройки в одном домовладении, пострадавших нет.