Лидеры государств — членов Евросоюза договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года. Об этом в четверг, 20 марта, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников агентства DPA, в ближайшие четыре года в интеграционном объединении планируется выделить 800 миллиардов евро, чтобы провести масштабное перевооружение до конца десятилетия.

При этом Еврокомиссия намерена выделить 150 миллиардов евро в форме кредитов на укрепление обороноспособности ЕС. Кроме того, предполагается вывести расходы на оборону за пределы действия жестких правил блока, ограничивающим объемы его заимствований.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила сокращение выделяемого на Украину бюджета. ЕС будет рассматривать военную помощь Киеву в размере 5 миллиардов евро вместо предложенных ранее 40 миллиардов.

В ЕС не все плывут по течению, соглашаясь слепо поддерживать киевский режим. Венгрия не раз блокировала решения Евросоюза по поддержке Украины, чем крайне недоволен Брюссель. Однако в интеграционном объединении придумали, как помешать венгерским властям блокировать такую поддержку.