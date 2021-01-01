США хотят провести "непрямые переговоры" с Россией и Украиной, заявил Келлог

США в Саудовской Аравии планируют провести "непрямые переговоры" с представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Он отметил, что делегации России и Украины на переговорах в Саудовской Аравии будут находиться в разных комнатах.

“Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?", — пояснил Келлог.