FT: европейские страны планируют "заменить" США в НАТО

Страны Европы планируют "заменить" США в НАТО в течение ближайших 5–10 лет. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, в неформальных беседах на эту тему участвуют Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы. Их цель — разработать план по перекладыванию финансовых обязанностей на европейские столицы и представить его Штатам.

Недавно телеканал NBC сообщал, что США могут отказаться от поста главнокомандующего силами НАТО в целях сокращения расходов на оборону.