Остроумный, обаятельный и харизматичный: Сергею Лаврову – 75

Поздравления с 75-летием сегодня принимает самый известный российский дипломат современности - глава нашего Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Вот уже более 20 лет он возглавляет наше внешнеполитическое ведомство. Окончив МГИМО в 72-м году, он устроился на работу в МИД. Первая командировка - на Шри-Ланку. Спустя несколько лет - работа в постпредстве ООН в Нью-Йорке.

Обаятельный, остроумный, харизматичный, настоящий профессионал - он всегда жёстко отстаивает интересы страны. За годы, что Сергей Лавров остаётся во главе отечественной дипломатии, Россия укрепила статус мировой державы.

Борьба с однополярным миропорядком, развитие отношений со странами Африки и Ближнего Востока, адаптация к западным санкциям стали возможными в том числе благодаря таланту нашего министра.