Владимир Зеленский рассказал, что без Киева в Крыму начался упадок, ведь вся логистика полуострова связана с Украиной. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере.

Более того, по словам главы киевского режима, туристы перестали ездить в Крым. За 11 лет якобы мало кто осмелился посетить Ялту или Феодосию. Зеленский все еще считает полуостров украинским и уверен, что сейчас у крымчан "нет заработных плат", а вся природа умирает.

Ирландский журналист Чей Боуз пришел в ярость от столь наглого вранья. Он очень грубо высказался о главе киевского режима.

"Зеленский снова был под волшебным порошком. На этот раз он врет про Крым", — заявил Чей Боуз в соцсети Х, и отметил, что, по его данным, только в прошлом году Крым посетили шесть миллионов туристов.

В Минэкономразвития также прокомментировали высказывание Зеленского, сообщив, что Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах полуострова были размещены 2,4 миллиона туристов. Регион активно восстанавливается и пользуется мерами господдержки.