Ким Чен Ын пришел на испытание нового зенитно-ракетного комплекса

КНДР сегодня утром заявила об успешных испытаниях новой модели современного зенитно-ракетного комплекса. На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

По данным ЦТАК, ракета поразила условную воздушную цель на небольшой высоте над водой. Отмечается, что одно из предприятий оборонпрома уже наладило серийное производство системы.

ПВО поступит на вооружение армии КНДР. Тестовые запуски провели в тот момент, когда американские и южнокорейские военные завершили свои ежегодные командно-штабные учения.