Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США. Американский лидер отметил, что ведомство упразднено раз и навсегда.

По его словам, Соединенные Штаты тратят на образование больше денег, чем любая другая страна мира. Глава Белого дома подчеркнул, несмотря на эти меры, США находятся в самом низу списка с точки зрения успешности обучения.

Для полного прекращения работы ведомства, которое ранее собиралось сократить половину своих сотрудников, советующий законопроект должен одобрить Конгресс. А чтобы инициатива по ликвидации министерства была одобрена в Сенате, республиканцам нужно будет заручиться поддержкой как минимум семерых демократов, что маловероятно.