Взрыв прогремел на горящей нефтебазе в Краснодарском крае

Два человека пострадали в результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани. Огонь охватил еще один резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

О возгорании на нефтебазе власти Краснодарского края сообщили утром 19 марта. Пожар возник при отражении атаки украинских беспилотников, был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания быстро выросла с 20 до 4 тысяч квадратных метров.

Как сообщил оперштаб сегодня, взрыв и выброс горящей нефти произошел из-за разгерметизации горящего резервуара. Пострадали двое пожарных, повреждены три машины. Пострадавших доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Борьбу с огнем продолжают 456 человек и 181 единица техники.