Президент США Дональд Трамп, поставляя оружие Киеву, дает повод усомниться в его намерении урегулировать конфликт на Украине мирно. Главу Белого дома призвали подтвердить свои слова делом.

"Вы говорите, что хотите остановить войну? Тогда перестаньте отправлять оружие и разведданные Украине. Вы серьезно настроены остановить войну? Тогда остановите!" — обратился к Трампу экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Бывший разведчик подчеркнул, что пока Вашингтон продолжает так или иначе поддерживать украинских боевиков, у Москвы есть все основания на то, чтобы предпринимать ответные меры.

"Россия может сказать: "Вы несерьезны. Пока вы не станете относиться к этому серьезно, мы будем продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока не уничтожим украинских военных"", — пояснил эксперт, отметив, что до реализации целей СВО, заявленных президентом России Владимиром Путиным, "рукой подать".

Напомним, 18 марта прошел телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Более того, глава России сразу дал военным соответствующую команду, пишет РИА Новости.