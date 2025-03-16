Украина проиграла войну. Это признают большинство боевиков ВСУ, ожидающих нормализации отношений с Россией. Военные ждут перемирия, чтобы восстановить контакты с родственниками, живущими в соседней стране, пишет испанское издание El Pais.

Как отмечает издание, по мере развития конфликта взгляды украинцев на уступку оккупированных территорий менялись. Сначала подавляющее большинство хотело продолжать боевые действия, но сейчас число таких желающих заметно снизилось.

Опрошенные корреспондентами украинские военные уверены, что надо нормализовать отношения с Россией. На Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, это безумие, что люди умирают, сказал один из опрошенных боевиков ВСУ. Он уверен, что война уже проиграна.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Москва, в частности, приняла идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Также Путин и Трамп решили начать переговоры по полному прекращению огня и постоянному миру.