Mash: при продаже квартиры мошенникам Долина была "психически неустойчивой"

Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы в прошлом году. А позже выяснилось, что артистку вынудили это сделать мошенники. Теперь певица пытается вернуть свое жилье.

В рамках уголовного дела была проведена экспертиза, которая показала, что Лариса Долина в момент заключения сделки была "психически неустойчивой". Как пишет Telegram-канал Mash, моральное состояние исполнительницы хита "Погода в доме" не позволяло ей понять, что она делала.

"Тогда артистка много плакала, тревожилась и так далее. Но, несмотря на это, в день сделки смогла выступить перед студентами в университете, а затем и с концертом в Кремле", — сообщается в публикации.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников с Украины. Преступники обманом заставили певицу продать элитную московскую квартиру, а деньги перевести на "безопасный счет". Теперь артистка судится с покупателем жилья. Но, как считают юристы, даже если сделку признают недействительной, артистка все равно должна будет вернуть 112 млн рублей покупателю. Несмотря на то, что деньги находятся у мошенников.