Сотни мощных взрывов этой ночью прогремели в крупных городах Украины. Серия детонаций - в Одессе. Поражены военные объекты неонацистов - здания где укрывались иностранные наёмники, а также склады с оружием и заводы, которые производили и ремонтировали технику. Вспыхнули сильные пожары. Рёв сирен воздушной тревоги не смолкал почти 9 часов. Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области. Предварительно, целью стал аэродром в Василькове. Так же "громко" было в Сумской и Черкасской областях. Как неоднократно отмечали в нашем Минобороны, удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. Ну а самая тяжёлая ситуация для ВСУ сейчас в курском приграничье. Наши бойцы стремительно выбивают неонацистов из населённых пунктов.

Полуторатонная авиабомба падает на цель с такой скоростью, что ее едва успевает зафиксировать курсор на мониторе. Вот еще три мощных подрыва. Видно, как фугасы, сброшенные с самолета, кучно "ложатся" в лесополосе. Это окрестности поселка Гуево в Курском приграничье. Как раз тот квадрат, где наши разведчики ночью заметили подозрительные передвижения националистов. И передали координаты пилотам.

Судя по этим кадрам, сделанным уже боевиками, разведка не ошиблась. От замаскированной под заброшенную агроферму базы остались одни обломки. Взрывы были такой силы, что американский "Хамви" сплющило, словно это не броневик, а игрушечная машинка из жести.

Подкопы, усиленные подручным материалом. Дверями, бетонными бордюрами, досками. С точки зрения военной инженерии, обустроены грамотно и наверняка умышленно – рядом с церковью. Расчет был явно на то, что российские войска бить по храму не станут.

Внутри блиндажей штурмовики нашли иностранные сухпайки. Каши, бисквиты, шведский шоколад, бекон. Такое снабжение косвенно подтверждает информацию о том, что в Судже находилась большая группа офицеров НАТО. По разным оценкам, до 30 человек. Не исключено, часть из них еще не смогла выбраться в Сумскую область. И, возможно, именно поэтому, пытаясь пробить им коридор, ВСУ с маниакальным отчаянием цепляются за три последних поселка в приграничье.

В зоне прямой видимости сегодня оказались разрозненные группы бандеровцев. Вот одни убегают на пикапах. Другие прячутся в лесополосах. Почти каждый день эти блуждающие остатки ВСУ попадают в засады. Но прежде, чем открыть огонь на поражение или забросать блиндажи гранатами, морпехи дают противнику шанс на спасение.

Ночь. Фары выключены. Бойцы разворачивают тяжелый огнемет всего в трех километрах от поселка Шевченко. Он уже несколько раз переходил из рук в руки. Операция крайне рискованная, но другого выхода нет. Утром противник собирался опять пойти в контратаку. Бойцы засекли развалины, куда националисты просачивались мелкими группами. И накрыли их одним залпом.

Воспользовавшись огневой поддержкой, наши штурмовики смогли не только закрепиться. Но и взять под контроль весь поселок.