Потерпевшими в результате нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тысячи человек. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании в Курске.

Главными темами стали преступления неонацистов и организация работы ведомства в условиях боевых действий. Установлено, что украинские радикалы запрещали мирным жителям эвакуироваться, использовали россиян в качестве "живого щита".

Такие же варварские методы киевские боевики применяли в Мариуполе. На основании собранных доказательств осуждены 46 неонацистов. На рассмотрении ещё 92 уголовных дела. Кроме того, заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, которые участвовали в нападении на Курскую область.