В Европе с упорством, достойным лучшего применения, пытаются выработать единую стратегию, как не позволить украинскому конфликту подойти к своему логичному концу. Накануне полным провалом завершился саммит ЕС, на котором участники, как могли, старались согласовать выделение Киеву очередного транша на нужды ВСУ. Причем, речь шла уже не о 40 миллиардах евро, как предполагалось ранее, на кону были лишь 5 миллиардов. Но и эту сумму союзники одобрить не смогли. Впрочем, в деле противостояния России политики Старого Света руки пока не опускают.

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