Британский аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на электроподстанции

Крупнейший британский аэропорт Хитроу закрыт как минимум на сутки из-за мощного пожара на электроподстанции. Возгорание до сих пор не ликвидировано.

Огромный столб чёрного дыма виден за десятки километров от места ЧП. Местных жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за токсичных веществ, которые попали в воздух.

В результате аварии обесточены около 16 тысяч домов и основные здания аэропорта. Сотрудники не исключают, что авиагавань не сможет вернуться к полноценной работе в ближайшие дни.

Хитроу - один из наиболее загруженных аэропортов в Европе. Ежегодно он обслуживает более 80 миллионов пассажиров. Сейчас все авиарейсы перенаправляют в гавани Ирландии и Франции.