Собянин: Герою РФ Андрею Волоскову установят мемориальную доску на севере Москвы

В Москве установят мемориальную доску Герою России Андрею Волоскову. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, она появится на доме, где жил гвардии лейтенант. Здание расположено на улице Полины Осипенко на северо-западе столицы.

После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Волосков участвовал в специальной военной операции на территории Украины. В ноябре 23-го года он героически погиб, прикрывая отход своих подчинённых при выполнении боевой задачи.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.