Воспитатель в краснодарском детском саду издевалась над детьми

Кадры, которые ни один родитель смотреть без содрогания не сможет. Это не трэш-стрим, а тихий час в детском саду. Так называемый педагог избивает детей, швыряет на пол, таскает за волосы - прямо под камерами видеонаблюдения. Вспышку гнева может вызвать всё, что угодно - например, простая просьба выйти в туалет. Впрочем, чаще всего повод и не нужен.

Синяков и ссадин у детей было много, но родители списывали всё на ссоры со сверстниками. Большинство дошкольников не рассказывали о странных методах воспитания: настолько были запуганы. Анжела Александровна не просто унижала и била, но практиковала изощренные издевательства. Например, два с половиной часа держала учащихся одетыми в шапки и куртки в комнате с горячими батареями. А еще воспитательница с садистскими наклонностями регулярно брала сумку и выходила из группы. У взрослых есть предположение, куда и зачем.

С родителями близко педагог не общалась. На вопросы отвечала односложными фразами или жестами. Не насторожил никого и тот факт, что в эту группу воспитателя перевели из другой. Там мальчик получил сотрясение мозга. Случаи жестокого обращения в новом коллективе вскрылись внезапно. Одна из мам заметила очень подозрительную гематому на ноге и кровоподтеки на голове дочери. Просмотр записей с камер видеонаблюдения поверг взрослых в шок.

45-летняя женщина много лет работала в детском саду няней, после чего ее повысили до воспитателя. Сейчас она получает высшее образование и, по словам мужа, уходить из сферы образования не собирается. У пары есть сын-подросток. После скандала педагог ушла на больничный. Против нее возбудили уголовное дело. Следователи изъяли записи камер, чтобы выяснить, как долго продолжались издевательства над детьми. Известные на данный момент эпизоды происходили в течение всего лишь одного дня.