Природный пожар стал трагедией для жителей села в Приморье

В Приморье в результате природного пожара сгорели несколько домов в селе Авангард. Быстрому распространению пламени способствовали сильный ветер и сухая трава. Введён локальный режим ЧС. Прокуратура проводит проверку - рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.

Природный пожар стал трагедией для жителей села Авангард. С сухой травы языки пламени за считанные минуты перекинулись на жилые дома и постройки, превращая их в горы пепла.

Пламя охватило сразу три улицы. Боролись с огнем до поздней ночи. Более тридцати пожарных, 8 единиц техники и добровольные дружины спасали населенный пункт. Материальный ущерб колоссальный. Прокуратура установила, что должностные лица администрации города Партизанска ненадлежащим образом исполняли обязанности по очистке населенного пункта от сухой растительности и мусора.

В населенном пункте, по сообщениям местной администрации, работает комиссия, которая установит точный ущерб. Тем временем сложная пожароопасная обстановка сейчас по всему краю. Огонь уничтожает поля, подбирается к трассам, затрудняя движение.

Даже там, где уже нет открытого огня, остается густая дымка, из-за сильного ветра она распространяется на десятки километров и окутывает населенные пункты.

Основная причина ландшафтных пожаров все же человеческий фактор. Только с начала года на поджигателей травы составлено более 180 протоколов. Общая сумма штрафов — более одного миллиона рублей.