В Звездном городке проводили экипаж 73-й миссии на МКС

Кадры из Звездного городка. Там торжественно проводили основной и дублирующий составы экипажей 73-й миссии на МКС.

Предполетная подготовка продолжится уже на Байконуре. Старт корабля "Союз - 27" запланирован на 8 апреля. На орбиту должны отправиться россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким.

В дублирующем экипаже тоже наши соотечественники Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, вместе с ними американец Кристофер Уильямс. Ожидается, что миссия продлится 245 дней. В планах - более 50 научных экспериментов. Запланированы и два выхода в открытый космос.