СК России обвинил Киев в ядерном терроризме

Актом ядерного терроризма назвали в Следственном комитете России атаку киевского режима на атомную электростанцию в Курской области. Такое заявление появилось по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили в пресс-службе СК, зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки на территорию курской АЭС. Атака привела к повреждению хранилища отработанного ядерного топлива.

Следователи устанавливают причастных к этому преступлению. По данным следствия, в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие регионы России - начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий ВМС Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, виновные объявлены в розыск.