В Британии рассказали, как Зеленский осмелился бросить вызов Трампу

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею президента США Дональда Трампа о контроле Америки над атомными электростанциями Украины. Тем самым лидер Незалежной бросил вызов главе Белого дома.

"Зеленский заявил , что все атомные электростанции принадлежат народу Украины", — пишет британская газета The Independent, утверждая, что так он ответил на намерение Дональда Трампа взять атомную энергетику Украины под контроль для ее защиты.

Ранее стало известно, что США добиваются новых условий доступа к минералам и энергетическим активам Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев передал контроль нам атомными электростанциями.