ФСБ перекрыла каналы сбыта наркотиков в двух российских регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителей Владимирской и Смоленской областей. Их подозревают в причастности к организации канала сбыта наркотиков в крупных объемах.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, операции спецслужба провела при силовой поддержке Росгвардии. В результате пресечена деятельность лиц, специализирующихся на незаконном производстве и бесконтактном сбыте – с использованием сети интернет - особо крупных партий наркотических средств, передает ТВЦ.

У задержанного во Владимирской области россиянина изъято более 55 килограммов N-метилэфедрона, 450 литров наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование. У жителя Смоленской области нашли более 224 килограммов N-метилэфедрона, 11 тонн наркосодержащей жидкости, а также оружие и патроны. Изъято свыше 30 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте. Статьи, по которым обвиняются задержанные, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.