Крым может стать популярным у европейцев и американцев курортом. Президент США Дональд Трамп выразил личную заинтересованность в этом.

Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на анонимный источник, заявил, что Трамп планирует сотрудничать с российским руководством для создания в Крыму международного курорта. После снятия с Москвы экономических санкций США бросят значительные усилия для превращения полуострова в райское местечко, которое сможет конкурировать с Лазурным берегом.

Напомним, что Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Президент США и российский лидер Владимир Путин 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого разделили мнение о необходимости улучшения отношений между странами. Президенты подтвердили, что конфликт на Украине должен закончиться "долгосрочным миром", пишет Substack.