Собянин сообщил о расширении круга соискателей грантов для учащихся творческих колледжей и школ

Правительство Москвы расширило доступ к грантам для учащихся школ искусств и творческих колледжей. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, теперь помимо учеников городских образовательных организаций, к конкурсу допускают воспитанников федеральных и частных учебных заведений столицы, имеющих соответствующую лицензию. Всего их в Москве свыше 500.

Соревнования проходят более чем в 30 номинациях, таких как фортепиано, ударные инструменты, народный танец, архитектура и дизайн и другие. В полном объёме решение о выделении грантов вступит в силу в следующем году. А в этом соискателями могут стать победители профильных олимпиад "Искусство - детям".