Глава Генштаба поставил новые задачи группировке "Центр"

Новые задачи поставил подразделениям группировке "Центр" глава Генштаба ВС России. Валерий Герасимов посетил передовые пункты управления в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, генерал заслушал доклады командующего армией и командиров соединений об обстановке в зоне и ходе боевых действий. Герасимов поблагодарил военных. Глава Генштаба наградил наиболее отличившихся при освобождении ДНР бойцов.

Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что руководитель Генерального штаба регулярно докладывает ему о ситуации в зоне СВО.