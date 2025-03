Появилось видео с похорон Киркорова: зареванные внуки с немытыми волосами и поклонники с охапками роз

В Москве прощаются с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Церемония отпевания проходит в Храме Христа Спасителя.

Перед входом в храм с журналистами пообщался Филипп Киркоров. Певец рассказал, что новость о смерти отца застигла его в заграничной командировке.

"Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, и в этот же день я улетел в Израиль, у меня был концерт", — поделился Филипп.

Вместе с Филиппом на отпевание приехали его дети Алла-Виктория и Мартин. По лицам детей было заметно, что они тяжело переживают кончину любимого дедушки. Внуки Бедроса не нашли в себе силы вымыть волосы перед появлением на публике. Видео у Храма Христа спасителя удалось снять корреспондентам Super.ru.

Отец Филиппа Киркорова скончался 18 марта. Ему было 92 года. По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

После отпевания тело Бедроса Киркорова привезут на Троекуровском кладбище, где пройдет гражданская панихида. Похоронят артиста на алле звезд рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко и Валентином Юдашкиным.