Прилучный проиграл еще один суд, но сына Муцениеце так и не вернула

Суд отказал актеру Павлу Прилучному в уменьшении алиментов. Звезда сериала "Мажор" был не согласен с выплатой размером 30% от своих доходов и подал жалобу, но она была отклонена.

При этом место жительства детей Прилучного и Агаты Муцениеце еще не определено. Только в конце апреля пройдет заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос. Пока сын артистов Тимофей живет в новой семье папы, а дочь Мия осталась с мамой.

Напомним, что судебные тяжбы между Прилучным и Муцениеце длятся около года. Поначалу Агата выиграла суд, однако Павел решил обжаловать решение. Прилучный не согласен отдавать на алименты 30% от своих доходов.

Помимо всего прочего, бывшие супруги борются за сына. По решению суда Тимофей должен проживать с мамой, но на деле мальчик переехал к отцу и его нынешней супруге Зепюр Брутян. Муцениеце переживает по этому поводу, но не настаивает на насильном возвращении сына, так как боится ранить психику ребенка, пишет "Пятый канал".