Европейские военные пожаловались на проблемы в контактах с Пентагоном

Тревога и непонимание – такие впечатления выносят европейские военные чиновники со встреч с представителями Пентагона. Более того, даже организация этих встреч стала большой проблемой, признались военные ЕС порталу Defense News.

По данным опрошенных чиновников, сейчас затруднены встречи даже с теми американскими коллегами, с которыми у них был налажен длительный личный контакт. При этом самим сотрудникам Пентагона приходится согласовывать свои встречи – даже неформальные - со своим руководством. Тон диалога со стороны американцев "значительно похолодел".

Чиновники Пентагона в частных беседах сообщают коллегам, что США могут вывести часть своих войск из Европы. Кроме того, они указывают на отсутствие заинтересованности Вашингтона в европейских усилиях по сдерживанию Китая в Тихоокеанском регионе. В то же время, другие американские военные посылают европейцам противоположные сигналы, что приводит европейцев в замешательство.