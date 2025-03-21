Плакали даже мужчины: в Екатеринбурге похоронили 34-летнего хоккеиста Федора Малыхина

В Екатеринбурге простились с хоккеистом Федором Малыхиным. Спортсмен скончался 18 марта, у него внезапно остановилось сердце. Бывшему игроку "АК Барса" было 34 года.

Проводить хоккеиста в последний путь пришли родные, друзья и бывшие коллеги, в том числе легенда хоккея Павел Дацюк. У гроба собрались сотни людей. Хоккеисты адаптивного спортивного клуба "Космос" во время прощания с Малыхиным не сдерживали слез.

"Он прожил очень ярко, он очень остро ощущал эту жизнь. Каждое событие принимал очень близко к сердцу. И должна сказать сейчас всем, кто здесь из его друзей, кто с ним общался, что ни я, ни папа — ни разу не слышали от него плохого слова о ком-то", — сказала у гроба хоккеиста его мама.

Точная причина смерти спортсмена устанавливается. Малыхин не жаловался на здоровье, а экспертиза показала, что в его крови не было обнаружено запрещенных веществ. У 34-летнего хоккеиста просто остановилось сердце.

Федор Малыхин завершил карьеру в 2023 году. Он выступал за екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", казанский "Ак Барс", московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и омский "Авангард". С "Ак Барсом" хоккеист выигрывал Кубок Гагарина. В 2014-м Малыхин играл в матче всех звезд КХЛ, пишет Е1.ru.