Часть стран ЕС воспротивились отправке войск на Украину

Часть стран Европейского союза выступили против высадки войск на Украину. Такую позицию заняла, к примеру, итальянский премьер Джорджа Мелони. Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо отправки войск предложили военную технику или войска для пополнения подразделений НАТО, пишет Bloomberg.

Агентство утверждает, что до сих пор только Лондон и Париж публично заявили об отправке войск на Украину. Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине.

В Москве заявляли, что не пойдут на компромисс по вопросу размещения европейских войск на Украине. В МИД России заявили, что в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".