Международный общественный трибунал подготовил доклад о преступлениях украинских боевиков

Свидетельства преступлений украинских боевиков против российских военнопленных представили сегодня в Москве. Международный общественный трибунал подготовил доклад на основе показаний десятков наших бойцов, которые подтверждают: киевский режим допустил грубейшие нарушения Женевских конвенций, практиковал повсеместное использование пыток, избиений и издевательств.
Все эти деяния квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Объем собранного материала позволяет детально установить факты зверств неонацистов и их пособников. Авторы доклада привели несколько цитат наших военных, которые стали свидетелями расправ украинских радикалов.
"Нас с Алексеем Сапрыкиным взяли в плен возле населенного пункта Песчаное. У меня было пулевое ранение, у Алексея множественное осколочное. Алексея безоружного расстреляли украинские бойцы. С.В. Тарков, дословная цитата. Двум пацанам еще можно было помочь. Я успел одному перевязать ногу. Украинцы подошли и расстреляли и сделали контрольные выстрелы. Добивали раненых на наших глазах", - рассказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.