Международный общественный трибунал подготовил доклад о преступлениях украинских боевиков

Свидетельства преступлений украинских боевиков против российских военнопленных представили сегодня в Москве. Международный общественный трибунал подготовил доклад на основе показаний десятков наших бойцов, которые подтверждают: киевский режим допустил грубейшие нарушения Женевских конвенций, практиковал повсеместное использование пыток, избиений и издевательств.

Все эти деяния квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Объем собранного материала позволяет детально установить факты зверств неонацистов и их пособников. Авторы доклада привели несколько цитат наших военных, которые стали свидетелями расправ украинских радикалов.