В Москве проходит турнир по плаванию "Инклюзивные старты"

125 спортсменов из России и Киргизии собрались сегодня в Москве, чтобы принять участие в турнире по плаванию "Инклюзивные старты". Он проходит на базе многофункционального спорткомплекса "Янтарь" и приурочен ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна.

Мероприятие организовано специальным Олимпийским движением и стало уже ежегодной традицией. Состязания проводятся по шести различным дисциплинам. В одной из них принимают участие специальные атлеты, их родители и тренеры.

Возраст участников не ограничен. По итогам турнира пройдут торжественная церемония награждения и благотворительный инклюзивный концерт.