Пьяный водитель попытался скрыться от полиции в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, а одного из них даже прокатил на капоте.

Всё произошло ещё в минувшие выходные, но кадры, снятые очевидцами, появились только сегодня. Видно, как во дворе жилого дома на улице Народного Ополчения автомобиль врезается в припаркованные машины. Женщина, которая сидела на пассажирском месте, спешно покидает салон, и, по предварительным данным, вызывает наряд полиции.

Но остановить дебошира оказалось непросто. Тормозить он не собирался, даже когда полицейский прыгнул на капот и разбил лобовое стекло. И только в тот момент, когда второй сотрудник подбежал и открыл водительскую дверь, машина затормозила.

В СК мужчина полностью признал свою вину. Рассказал, что за руль сел в состоянии алкогольного опьянения и готов полностью возместить ущерб. Полицейский получил травму руки, но после оказания медицинской помощи снова вернулся на службу.