Собянин: Комплексно модернизированная "Школа Бибирево" примет учеников в новом учебном году

"Школа Бибирево" после комплексной модернизации примет учеников уже 1 сентября. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях. Специалисты обновляют фасад и кровлю. Инженерные системы, двери и окна. И установят новое оборудование. Сейчас работы по программе "Моя школа" проходят в 51 здании.

Дети и родители в предвкушении. Уже видно, что школа начала меняться. Была типовая 1983 года постройки, станет современной за короткие сроки.

Капитальный ремонт "Школы Бибирево" на улице Плещеева начали в апреле прошлого года. О предстоящих переменах в своем личном блоге рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это одна из 51 школы, в которой проводим комплексную модернизацию. Обновим фасад, кровлю, инженерные системы, дверные и оконные блоки, проведём работы по внутренней отделке и установим новую мебель и оборудование. Все желающие смогут дополнительно посещать спортивные и танцевальные секции, шахматы, театр, изучать основы программирования, робототехники, VR", - сообщил Собянин.

При отделке помещений строители используют качественные современные материалы. "Когда дети сюда войдут, что первое они заметят? Они увидят свободные коридоры, холлы, яркие светлые пространства. Потому что мы заменили конструктивную особенность здания, увеличив оконные проемы. Мы школу наполнили солнечными лучами, больше света теперь у нас будет", - отметил Алексей Тебин, начальник отдела службы технического заказчика.

А на широких подоконниках из березовой фанеры можно будет отдыхать на переменах. В спортивном зале все тоже на высшем уровне. Совсем скоро здесь уложат специальный паркет с ударопоглощением и правильной геометрией отскока мяча. Современная система вентиляции будет поддерживать комфортную температуру во время тренировок. На глазах меняется и актовый зал. Он будет больше похож на концертный.

"Если рассматривать кабинеты технологии, которые были привязаны к труду, то это современные станки, современные многофункциональные устройства, которые используются уже в промышленных предприятиях", - рассказал Сергей Анин, директор "Школы Бибирево".

Более уютной станет и столовая. "Поменялись полностью коммуникации, инженерные системы, отделка приобрела полностью новый вид, замена напольных покрытий, стены, также плиточкой, все красиво, зона выдачи новая, все оборудование также меняется, полностью для поваров удобно, комфортно обслуживать детей", - отметил Юрий Шихатов, руководитель проекта компании подрядчика.

Территорию вокруг школы благоустроят. Там сделают беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО. Вернутся школьники в обновленное здание уже 1 сентября.