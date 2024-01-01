В Московском регионе проходят учения по ликвидации природных пожаров

Февраль в Московском регионе выдался на редкость сухим за всю историю XXI века. В МЧС предупреждают: грунт в лесах так и не успел пропитаться влагой, и любая искра может стать причиной большого огня. Как спасатели отрабатывают возможные сценарии?

Дымовая завеса – до горизонта, языки пламени – на несколько километров. Опасный тандем - огонь и сильный ветер – грозятся уничтожить ближайший лес и соседние посёлки. По такой легенде проходят обучение две с половиной тысячи московских спасателей.

Отрабатывают сценарии на самой современной технике. Такие машины – наполовину танки: не боятся ни грязи, ни огня. Борьбу со стихией ведут и с неба – доставляют воду в отдаленные участки. В местности, где нельзя приземлиться, спасателей десантируют прямо с борта. В 2024-м вертолётами с пожаров эвакуировали почти 320 человек. В этом году огненная угроза населению и природе появилась раньше обычного.

"В конце марта в четырех областях ЦФО уже ожидается возможность ландшафтных пожаров. В апреле – и того больше – весь Центральный федеральный округ накрывается", - сообщил Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Февраль выдался самым сухим за всю историю XXI века. Грунт не успел пропитаться влагой, и любая искра может стать началом катастрофы. Пал сухой травы особенно опасен: время реагирования пожарных идёт на секунды. Но даже при такой оперативной работе последствия сжигания сухой травы необратимы.

Впрочем, торфяные леса, которыми славится восток области, могут гореть и под снегом. Залежи торфа тлеют месяцами. Чтобы их потушить, воды нужно в разы больше, чем при обычном пожаре. Если нет возможности подключиться к центральному водопроводу, огнеборцы направляются к пожарным водоёмам.

Уровень воды в водоемах в этом году гораздо ниже обычного – здесь тоже сказалось отсутствие снега. В МЧС напоминают: небрежность и желание погреться у костра в сухую и ветреную погоду могут привести к печальным последствиям.