Животные голодали и кричали: пенсионерка заперла в квартире почти 20 кошек

Соседи Татьяны Ивановны Говоровой в один голос говорят: её квартира превратилась в кошмар. Пожилая женщина, которой почти 85, живёт одна после смерти сына. Она собирает с помойки собак, кошек и старые вещи — от матрасов с клопами до шкафов. В квартире стоит невыносимая вонь, а недавно завелись тараканы. Соседи говорят, что женщина не только разводит грязь, но и сама часто хулиганит.

Соседи годами мучаются от запаха из квартиры, но главное - животные страдают без должного ухода. Недавно Татьяну Ивановну увезли на "скорой". В квартире остались больше 15 кошек. Животные голодали и кричали от страха и боли.

"Я отреагировала на обращение и создала чат помощи, мы организовались, в первые дни забрали 6 кошек и одну собаку, с улицы и лестничной клетки", - рассказала Юлия Борзова, руководитель зоосообществ.

Когда вернётся хозяйка и вернётся ли - никто не знает. Откликнулись волонтеры и неравнодушные соседи – привезли корм и воду. Через племянницу хозяйки смогли открыть дверь — и обомлели. Вход завален хламом до потолка, повсюду гниющие остатки еды и рой мух. Кошки, слабые и больные, сразу бросились к воде и еде.

Всего волонтеры эвакуировали из квартиры около 15 взрослых кошек. Но там остаются еще несколько маленьких больных котят. К слову, из-за запаха из квартиры находится на лестничной клетке просто невозможно без маски.

Волонтеры отвезли часть кошек на передержку. Некоторых уже осмотрели ветеринары: у животных сильное обезвоживание и признаки инфекций — ринотрахеит и микоплазмоз. Болезни не смертельные, после лечения им найдут новых хозяев. Но главный вопрос остаётся — что будет с Татьяной Ивановной, когда её выпишут из больницы?